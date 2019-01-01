РИАМО - 1 янв. В столице госпитализировали мужчину с колото-резаными ранениями груди и пневмотораксом, эти повреждения пострадавший получил в результате ссоры с неизвестным, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, на службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации в реанимацию с проспекта Буденного, 17, мужчины с проникающими колото-резаными ранениями груди и пневмотораксом.
«Установлено, что данные травмы мужчина получил 31 декабря в 16:00 по указанному адресу в ссоре от неизвестного», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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