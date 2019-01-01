РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. За новогодние сутки, с 8 часов утра 31 декабря 2018 года до 8 часов утра 1 января 2019 года, в ЕДДС-112 городского округа Люберцы от жителей поступило 1253 звонка, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«В службу-112 городского округа Люберцы за минувшие сутки поступило 1253 звонка. Наибольшее количество обращений касалось вызова экстренных служб и полиции», - отмечается в сообщении.

Серьезных аварий и происшествий в городском округе не зафиксировано.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За все время работы операторы приняли и обработали свыше 27,3 миллиона вызовов.