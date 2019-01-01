РИАМО - 1 янв. Грабители проникли в помещение магазина в Москве и до смерти забили сотрудника ради кассы со 126 рублями, сообщает РЕН ТВ.

«В Москве злоумышленники проникли в помещение магазина Fix Price на улице Маломосковской после его закрытия и напали на контролера торгового зала. Они жестоко избили мужчину, после чего открыто похитили денежный ящик кассового аппарата», - говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали переломы и травмы. От полученных травм он скончался.

В похищенном кассовом аппарате находилось всего 126 рублей. Поданному факту возбудили уголовное дело.

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