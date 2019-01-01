РИАМО - 1 янв. На территории Московской области во вторник с сохранением на 2 января ожидаются метель, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололедица, прохожих и водителей призвали быть внимательными, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Московской области ожидаются усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели советуют закрыть все окна и форточки в доме и квартире, отключить электричество и не пользоваться лифтом.

«Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», - добавляется на сайте.

При гололедице водителям следует воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.

А пешеходам при гололеде рекомендуют идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге быть предельно внимательными, не торопиться, а тем более не бежать.