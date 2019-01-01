РИАМО - 1 янв. Вертолет с авиамедицинской бригадой эвакуировал маленького ребенка, пострадавшего в результате аварии с участием нескольких автомобилей на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 13 километр МКАД, где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Пострадал грудной ребенок. Вертолетом с места аварии эвакуировали малыша», — говорится в сообщении.

На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.