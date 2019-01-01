РИАМО - 1 янв. В Московской области сохраняется высокий снежный покров, особенно много снега в Коломне, где больше 30 сантиметров, и в Серпухове, где высота сугробов приблизилась к 40 сантиметрам, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Высота снежного покрова в столице 24 сантиметра, по области больше всего снега на юго-востоке (Коломна - 34 сантиметра) и юге (Серпухов - 36 сантиметров). Друзья, соберитесь силами и на воздух! С Новым годом!» - написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что в новогоднюю ночь в Москве на ВВЦ и Балчуге было минус 4,8 градуса, в Тушине – минус 5,5, также на Балчуге зафиксировали слабый снег – выпало 0,2 миллиметра. В Подмосковье было холоднее: в Егорьевске – минус 10,7 градуса, Кашире – минус 11, Коломне – минус 11,9, Черустях – минус 12,2.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на вторник из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.