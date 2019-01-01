РИАМО - 1 янв. В столице во вторник и 2 января ожидаются снег, местами метель, гололедица, ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидаются усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на вторник из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.