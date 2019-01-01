РИАМО - 1 янв. У Дома металлургов на Славянской площади в Москве возложили цветы, а также зажгли лампаду в память о погибших в Магнитогорске, где из-за взрыва газа обрушился жилой дом, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Букет гвоздик и зажженная лампада появились около здания представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации, которое расположено на Славянской площади в Москве.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

По последней информации МЧС России, из-под завалов извлечены тела семи погибших. Судьба 37 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.