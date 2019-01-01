РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка Горького Марину Люльчук после обрушения моста над катком, в результате чего пострадали 13 человек.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал Собянин в Twitter.

В больницах после происшествия остаются 12 человек.

Люльчук занимает должность гендиректора парка Горького с 4 октября 2016 года. До этого она почти четыре года занимала должность директора «Мосгорпарка».