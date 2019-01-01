РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка Горького Марину Люльчук после обрушения моста над катком, в результате чего пострадали 13 человек.
В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.
В больницах после происшествия остаются 12 человек.
Люльчук занимает должность гендиректора парка Горького с 4 октября 2016 года. До этого она почти четыре года занимала должность директора «Мосгорпарка».
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