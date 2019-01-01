РИАМО - 1 янв. Пострадавшие в новогоднюю ночь от обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве получат материальные компенсации, их суммы составят до 500 тысяч рублей, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

«Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей», - написал Собянин в Twitter.

Во вторник Собянин навестил пострадавших в парке Горького. В больницах находятся 12 человек.

Каток возобновит свою работу со 2 января.

Ранее команда парка Горького принесла извинения всем гостям в связи с инцидентом.

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