РИАМО - 1 янв. В столичных больницах после обрушения моста в парке Горького остаются еще 12 человек, тяжелых травм у них нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проведал пострадавших при обрушении моста в парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно. В больницах находятся 12 человек. Пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи будут делать для этого все возможное», — написал Собянин в Twitter.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Видео обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь>>