РИАМО - 1 янв. За день посетители новогоднего праздника на Тверской улице в столице съели около 20 тысяч сэндвичей, бутербродов и кесадильи и выпили 67,7 тысячи порций рождественского пряного напитка, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Тверская улица 31 декабря превратилась в праздничное пешеходное пространство. На ней расположились сцены, спортплощадки, арт-объекты и рестораны. По итогам дня самыми востребованными среди посетителей стали горячие блюда: супы, котлеты по-киевски, мясные блюда и пельмени (в сумме было продано более 35 тысяч порций горячих блюд). Особым спросом также пользовались пирожки с начинками, киши, кулебяки и круассаны (их гости фестиваля за день приобрели 23,7 тысячи штук), а также хот-доги (продано 28,9 тысячи штук).

«На Тверской можно найти и любимый многими стритфуд в виде разнообразных сэндвичей, бутербродов и кесадильи (продано 19,25 тысячи штук)», — говорится в сообщении.

Согреваться гостям помогали горячие напитки: посетители выпили 43 тысячи стаканов чая и кофе и 67,7 тысячи порций рождественского пряного напитка.

Первого января праздник на Тверской продолжится с 11:00 до 23:00