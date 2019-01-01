РИАМО - 1 янв. В отношении мужчины, который устроил пьяный дебош в самолете рейса Сочи – Москва, составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщается на сайте МВД России

«В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полицейские доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По данным СМИ, дебошир также ударил бортпроводницу и подрался с соседом. Нарушителем оказался известный хоккеист.