РИАМО - 1 янв. Со вторника вступили в силу изменения в законе, согласно которым теперь россияне могут собирать в лесу валежник бесплатно для личных нужд, сообщает Газета.ru.

«Изменения в Лесной кодекс позволят гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд», - говорится в сообщении.

Документ ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступил в силу со вторника.