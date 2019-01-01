РИАМО - 1 янв. Со вторника вступили в силу изменения в законе, согласно которым теперь россияне могут собирать в лесу валежник бесплатно для личных нужд, сообщает Газета.ru.
«Изменения в Лесной кодекс позволят гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд», - говорится в сообщении.
Документ ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступил в силу со вторника.
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