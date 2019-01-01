РИАМО - 1 янв. Возгорание произошло в частном доме в деревне Вотря Талдомского округа, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого января в 01:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Талдомский округ, деревня Вотря. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 03:40 - ликвидация последствий пожара. В тушении принимали участие две единицы техники, семь человек.