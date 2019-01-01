РИАМО - 1 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на улице Римского-Корсакова, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

По его словам, в службу «02» из службы «112» сообщили о ножевом ранении по адресу: Москва, улица Римского-Корсакова.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с проникающими колото-резаными ранениями живота обнаружен гражданин 1989 года рождения, неработающий, зарегистрированный там же, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже в квартире по месту жительства задержали безработного, который был изобличен в том, что в ссоре ножом нанес не менее трех ударов в область живота пострадавшему.

По словам собеседника агентства, пострадавший скончался в медучреждении от полученных травм. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).