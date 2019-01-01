РИАМО - 1 янв. Возгорание произошло в квартире жилого дома в селе Воздвиженское городского округа Клин, в результате ЧП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 03:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Клин, село Воздвиженское, дом 9.

«В 05:03 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.