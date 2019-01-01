РИАМО - 1 янв. Порывы ветра до 10 метров в секунду зафиксировали днем во вторник в столице, атмосферное давление в пределах нормального, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве погода оставалась пасмурной и слабо морозной. На главной метеостанции столицы термометры показывали минус 3,8 градуса - это на градус выше, чем в новогоднюю ночь. Потеплело, хотя и совсем мало, в юго-западной части новой Москвы. Во Внукове было минус 5,1 градуса. Осадков не было», - говорится в сообщении.

Южный и юго-восточный ветер дул со средней скоростью 2-6 метров в секунду, местами отмечены порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормального, 746-747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - около 85%.