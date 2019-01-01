РИАМО – 1 янв. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, отметив, что этот праздник особенный, сообщает Газета.ru.

«Этот праздник особенный, пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране», — сказал Медведев в видеообращении в Instagram.

Он пожелал также исполнения всех самых заветных желаний в 2019 году.