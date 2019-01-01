РИАМО - 1 янв. Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Гарибальди в столице, из огня спасены восемь человек, несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в 05:05 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: улица Гарибальди, дом 21, корпус 3.

«По данному адресу происходило загорание в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных спасены восемь человек (из них два ребенка). Для безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 20 человек», - говорится в сообщении.

К сожалению, есть пострадавшие. В 05:46 загорание локализовано. В 06:00 ликвидировано загорание личных вещей и мебели на площади 40 квадратных метров.