РИАМО - 1 янв. Со вторника в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 11,28 тысячи рублей, сообщает Газета.ru.

«Таким образом, МРОТ будет равняться величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года. Расходы бюджета на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году составят 5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Повышение МРОТ относительно уровня, установленного с 1 мая 2018 года (11163 рубля в месяц), составило 117 рублей.

Рост минимального размера оплаты труда затронул порядка 3,7 миллиона работников.