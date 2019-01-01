РИАМО - 1 янв. Возгорание произошло в гараже в деревне Покровское городского округа Истра, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 00:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Покровская.

«В 02:36 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.