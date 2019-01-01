РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь в Подмосковье было до минус 10 градусов, а в Москве – до минус 6, погода была комфортной для встречи Нового года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Новогодняя ночь 2019 года войдет в число почти «харизматичных». Температура в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ была минус 4,1 градуса. Примерно такой же легкий мороз отмечался в пределах МКАД. На северо-западе и в районе Воробьевых гор было почти минус 5 градусов. В пределах новой Москвы, например, во Внукове термометры показывали минус 5,8 градуса. На юго-востоке и востоке области - похолоднее: минус 9 градусов в Коломне и минус 10 градусов в Кашире.

«Все это вместе да еще и при слабом ветре, и падающих легких снежинках на дальней окраине антициклона создавало в новогоднюю ночь комфортную погоду. По прогнозу, в ночь на 1 января ожидалось минус 6-8 градусов, по области - от минус 6 до минус 11 градусов. На самом деле в столице погода оказалась немного теплее, видимо, повлиял атмосферный фронт, который подошел к Смоленску», - говорится в сообщении.

Минимальная температура во вторник, которая будет отмечена в метеосправочниках, по станции ВДНХ составила минус 4,8 градуса. Москвичей порадовал не только легкий мороз, но и наличие снега. В столице его высота колеблется от 20 до 29 сантиметров. Можно и на лыжах прокатиться и с горок на популярных «ватрушках».

«В первый день нового года температура воздуха останется примерно такой же, как и ночью. Метеобюро Москвы и области прогнозирует минус 4-6 градусов в черте города и минус 4-9 градусов по области. Москвичи проведут первый день января при пасмурной погоде, местами пройдет небольшой снег, возможно, усилится юго-западный ветер до 15 метров в секунду», - добавляется в материале.

В последние годы сочетание легкого мороза днем и сугробов в Московском регионе стало редкостью: чаще январская погода бывает похожа на «еврозиму» с ее оттепелями, нередко с дождем.