РИАМО - 1 янв. Пожар произошел в трехэтажном гараже в Щербинке новой Москвы, в здании горели автомобили и резина, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Первого января 2019 года в 03:21 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании. <…> По уточненному адресу: Щербинка, улица Новостроевская, дом 9, в отдельно стоящем трехэтажном гараже происходило загорание автомобилей и складируемых резинотехнических изделий», - говорится в сообщении.

В 06:01 загорание локализовано на площади 400 квадратных метров. В 06:31 загорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.