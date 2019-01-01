В новогоднюю ночь в Подмосковье было до минус 10 градусов, а в Москве – до минус 6, погода была комфортной для встречи Нового года.

На катке в Новопушкинском сквере гости увидели 28 спектаклей. Их посмотрели 23 тысячи гостей. Также состоялось 510 уличных театральных спектаклей, зрителями которых стали более 99 тысяч человек. Еще более 87 тысяч человек прокатились с новогодних горок.

С 31 декабря в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре города проводятся культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.

По состоянию на 1 января, праздник на Тверской улице, Красной площади и в парке «Зарядье» посетили 930 тысяч человек. На площадках провели 145 спортивно-анимационных мероприятий, 285 мастер-классов, 132 культурно-анимационных мероприятия. В концертах приняли участие 210 артистов.

Москвичи и гости столицы приобрели на площадках более 35 тысяч горячих блюд (супы, гарниры, мясные блюда, котлеты по-киевски, пельмени), почти 20 тысяч сэндвичей и бутербродов, около 29 тысяч сосисок и выпили свыше 110 тысяч литров напитков.

Новогодняя ночь 2019 года войдет в число почти «харизматичных». Температура в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ была минус 4,1 градуса. Примерно такой же легкий мороз отмечался в пределах МКАД.

Минимальная температура во вторник, которая будет отмечена в метеосправочниках, по станции ВДНХ составила минус 4,8 градуса. Москвичей порадовал не только легкий мороз, но и наличие снега. В столице его высота колеблется от 20 до 29 сантиметров. Можно и на лыжах прокатиться и с горок на популярных «ватрушках».