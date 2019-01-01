РИАМО - 1 янв. Балкон загорелся в квартире на седьмом этаже жилого дома на Бескудниковском бульваре в столице, до прибытия спасателей здание покинули 15 человек, пожар ликвидировали в 06:56 вторника, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Во вторник в 06:37 поступило сообщение о загорании в квартире по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 2, корпус 1. По данному адресу происходило загорание на балконе квартиры на седьмом этаже 16-этажного жилого дома.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули вышележащие этажи 15 человек. В 06:54 загорание локализовано», - говорится в сообщении.

В 06:56 ликвидировано загорание личных вещей и мебели на площади 4 квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.