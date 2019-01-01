РИАМО – 1 янв. Со вторника в России увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, так, в Москве новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, сообщает Газета.ru.

«В 2019 году повышение проходит в два этапа: с 1 января плата вырастет на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%», — говорится в сообщении.

В частности, в столице новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, взнос на капремонт увеличился на 1,19 рубля.

В Подмосковье тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение выросли на 1,7%. Со второго полугодия 2019 года на территории Московской области средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую воду - 3,5%, на тепловую энергию - 3,2%.