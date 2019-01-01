РИАМО - 1 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» во вторник задержали и отменили свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» два рейса задержали, еще 12 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали семь рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали три рейса, отмен нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержали один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на вторник из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.