РИАМО - 1 янв. Пожар произошел в одноэтажном деревянном строении на улице Большой Очаковской в столице, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 21:35 31 декабря в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Большая Очаковская, дом 2, строение 23.

«По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем одноэтажном деревянном строении. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 22:22 загорание локализовано на площади 110 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 23:41 загорание в здании ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.