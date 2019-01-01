РИАМО – 1 янв. На Земле 3-6 января ожидается усиление геомагнитной активности, это может усугубить метеопатические реакции организма человека, сообщается на сайте «Метеоновости».

С 21 по 31 декабря солнечная активность была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 28 декабря – до возмущенного.

«Ожидается, что 1-9 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 3-6 января ожидается небольшое усиление геомагнитной активности», — говорится в сообщении.

Метеозависимых людей предупредили, что возмущения геомагнитного поля Земли могут усугубить метеопатические реакции организма.