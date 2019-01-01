РИАМО - 1 янв. На Малой Сухаревской улице в Москве опрокинулся автобус, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 06:00 на Малой Сухаревской улице произошло опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства опрокидывания автобуса выясняются специалистами.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса», автобус следовал без пассажиров. Причины и все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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