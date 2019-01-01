РИАМО - 1 янв. Пожар произошел в квартире в доме на западе столицы, в результате возгорания пострадал один человек, в целях безопасности при тушении пожара из дома вывели 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 01:24 вторника в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях сообщили о загорании в квартире по адресу: улица Марии Поливановой, дом 4.

«По данному адресу происходило загорание в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 01:40 загорание ликвидировано на площади 6 квадратных метров, горели личные вещи и мебель», — говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал один человек. Для безопасности из горящей квартиры и с вышележащих этажей выведены 10 человек.