РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. Житель микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи во время ссоры при распитии спиртного нанес собутыльнику ножевое ранение, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тридцать первого декабря в 09:20 с улицы Новой в микрорайоне Железнодорожный Балашихи бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением брюшной полости был доставлен и госпитализирован мужчина 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» за совершенное преступление был доставлен в отдел полиции мужчина 1967 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.