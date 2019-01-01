РИАМО - 1 янв. Пассажирский лайнер, летевший из Сочи в Москву, прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщает «Интерфакс».

«Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош», - сказал источник в службах аэропорта.

Попытки успокоить мужчину ни к чему не привели. Дебошир ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. После этого командир принял решение экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж.

У трапа дебошира встречала полиция. После посадки мужчину задержал поднявшийся на борт наряд полицейских. Самолет продолжил свой полет в столицу.