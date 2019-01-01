РИАМО - 1 янв. Сборная России обыграла в своем последнем матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею своих сверстников из Канады (2:1) и завоевала первое место в группе А, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал, сообщает Газета.ru.

«Россия продолжила свой крейсерский ход по молодежному чемпионату мира, доказав, что в этом году ей по силам главная задача. Но настоящий турнир начнется со следующего матча. Впереди плей-офф, где в четвертьфинале мы сыграем с непростыми на самом деле словаками. Но сегодня мы просто радуемся новогоднему подарку от нашей молодежки. Прекрасная победа над Канадой!» - говорится в сообщении.

Игра завершилась со счетом 2:1. Первую шайбу забил канадец Глаас, а потом Денисенко почти сразу сравнял счет. В третьем периоде Шэн вывел российскую молодежную сборную вперед.