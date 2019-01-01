РИАМО - 1 янв. В Москве в 2019 году планируют создать единую билетную систему в городские музеи, когда посетитель сможет приобрести абонемент, например, в музеи определенной тематики, сообщил генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

«В этом году планируется создать единую билетную систему в городские музеи. То есть посетители смогут купить единый абонемент во все музеи или в музеи определенной тематики, например, литературные», - сказал Овчинников в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Он отметил, что агентство «Мосготур» недавно закончило краудсорсинговый проект, связанный с музеями.

«Собрали много хороших идей, пока не могу рассказывать подробно. Но обязательно будем часть из них воплощать в жизнь», - добавил Овчинников.

Кроме того, он рассказал о самых удачных проектах 2018 года.

«Выставкой «Здесь и сейчас!» однозначно гордимся. Мы сделали ее в рекордно короткие сроки. Было сложно, многие кураторы не хотели браться за этот проект из-за сроков, считая их нереальными. А современное искусство без кураторов, которые собирают все в одну концепцию, невозможно. Отдельным достижением считаю, что это было современное искусство без политики. Департамент культуры, наверное, впервые за все время не цензурировал отбор работ» - отметил гендиректор «Мосгортура».

По его словам, без предварительной информационной кампании выставку посетили 35 тысяч человек.

«Также мы помогали делать выставку Покраса Лампаса — молодого художника, известного во всем мире. Мы не были организаторами, но посодействовали. В Манеже освободилось место на две-три недели, и это стало понятно совсем незадолго. Выставочный проект в традиционном понимании подготовить никто бы так быстро не смог. А Покрас Лампас зашел с экспромтом, он там сделал студию, в которой работал, а зрители приходили и наблюдали за процессом», - отметил Овчинников.

Он заметил, что проект развивался в режиме реального времени, никакого сценария не было. 4,5 тысячи посетителей в день - это рекорд за всю историю Малого Манежа.