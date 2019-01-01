РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. Сотрудники пожарной охраны в новогоднюю ночь ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на улице Граничной в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 1 января в 01:50 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Граничная, дом №10, квартира 172. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек.