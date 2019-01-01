РИАМО - 1 янв. Одноэтажное деревянное здание загорелось в Троицке новой Москвы, спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В 20:43 31 декабря в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Троицк, микрорайон В.

«По данному адресу в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании происходило загорание деревянных конструкций и складируемого имущества. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21:12 загорание было локализовано на общей площади 150 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 21:26 загорание ликвидировано. Информация о пострадавших на пожаре не поступала.