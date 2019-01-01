РИАМО - 1 янв. В первый день 2019 года в столичном парке Горького закрыли каток, на котором обрушился пешеходный мост, каток возобновит работу со 2 января, сообщается на сайте парка.

«Первого января каток в парке Горького закрыт. Просим учитывать эту информацию при планировании визита. Каток будет работать в штатном режиме со 2 января», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Столичный парк Горького извинился перед посетителями за-за обрушения пешеходного моста, пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Также мэр Москвы Сергей Собянин высказал слова сочувствия всем пострадавшим в данном происшествии.