РИАМО - 1 янв. Столичным метро в последний день 2018 года воспользовались 3,14 миллиона пассажиров, новогоднюю речь президента России Владимира Путина в вагонах метро увидели около 40 тысяч пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Вчера Московский метрополитен перевез 3,14 миллиона пассажиров! Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на станции «Лубянка», - говорится в сообщении.

Также новогоднюю речь президента России Владимира Путина в вагонах метро увидели около 40 тысяч пассажиров.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро и МЦК работали круглосуточно, чтобы москвичи и гости столицы смогли быстро и с комфортом добраться к родным и друзьям, а также до мест праздничных гуляний. Уже третий год подряд метрополитен и МЦК стали главными перевозчиками в новогоднюю ночь.