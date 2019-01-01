РИАМО - 1 янв. Дорожная ситуация в столице утром в первый день 2019 года оценивается в 0 баллов из десяти максимальных, все дороги свободны, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение свободно практически на всех улицах. Только на некоторых участках дорог наблюдаются небольшие заторы, которые не влияют на общую дорожную ситуацию.

Кроме того, абсолютно свободны вылетные магистрали столицы, ведущие за город.

По прогнозу сервиса, дороги в Москве будут свободны как минимум до 17 часов – в это время дорожная ситуация будет оцениваться в один балл.