РИАМО - 1 янв. Московское экскурсионное бюро советских времен планируют восстановить в столице, сейчас изучается история этого бюро – как оно появилось, на чем специализировалось, сообщил генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

«Мы хотим поставить на поток хорошие экскурсии по городу — как для москвичей, так и для туристов. Планируем возродить московское экскурсионное бюро, которое в советский период существовало», - сказал Овчинников в интервью официальному сайту мэра Москвы.

Он отметил, что в этот проект войдут обзорные экскурсии по городу, а также какие-то особенные форматы, например, «Москва глазами инженера» или экскурсии-спектакли, которые вовлекают участников в происходящее.

«Мы сейчас внимательно изучаем историю этого экскурсионного бюро, как оно появилось, на чем специализировалось. Это очень полезно, потому что в советское время туризм был практически государственной религией. В результате многих исследований путешествия признали отличным средством борьбы от депрессии. Люди заново узнавали город, в котором живут, получали положительные эмоции», - добавил Овчинников.