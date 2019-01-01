РИАМО - 1 янв. Для жителей и гостей Москвы подготовили три карты новогодних пешеходных маршрутов, где специалисты объединили самые интересные места в городе, сообщил генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

«У нас на mos.ru вышли три карты новогодних пешеходных маршрутов. Каждый объединяет несколько музеев, получается очень удобно: можно и по центру города погулять, и выставки посмотреть. Продолжительность прогулок разная — от получаса до часа. Это, конечно, время без учета посещения выставок. Мы подобрали топовые события в музеях (выставку Фриды Кало, «Сны Москвы») и самые интересные места в городе («Зарядье» и так далее)», - сказал Овчинников в интервью официальному сайту мэра столицы.

По его словам, карту можно посмотреть на mos.ru или скачать на телефон.

Он посоветовал иностранным туристам на новогодние праздники поехать в музей-заповедник «Царицыно».

«Там есть (в «Царицыне» - ред.) то, что обычно ждут от русского зимнего отдыха: сани, катание на собаках и на лошадях, шубы, горячительные напитки и так далее. Зима снежная, так что все атрибуты есть. Будут и музыкальные вечера — классическая музыка и джаз. «Коломенское» — тоже прекрасный вариант. Оно в специальных рекомендациях не нуждается, этот памятник ЮНЕСКО есть во всех туристических справочниках», - отметил Овчинников.

Кроме того, семьям с детьми он порекомендовал новогоднюю программу Музея космонавтики. Они совместили новогоднюю и космическую тематику: Белка и Стрелка помогают Деду Морозу спасти Новый год.

«Большую программу подготовил Дарвиновский музей. Музей Москвы сделал интересную интерактивную программу по сказкам Андерсена. Посетители вовлечены в представление, они могут пообщаться с оловянным солдатиком, Каем, Гердой и другими персонажами. Кстати, «Сказки Андерсена» будут интересны не только детям, но и взрослым», - заметил Овчинников.