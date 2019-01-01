РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Горящий сарай потушили сотрудники пожарной охраны в поселке Лесные Поляны подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 1 января в 02:35 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок Лесные Поляны, улица Леснополянская, дом №18. В 03:30 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.