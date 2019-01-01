РИАМО - 1 янв. В канун Нового года и в ночь на 1 января на Тверской улице в Москве прошло более 170 спортивных мероприятий, самым востребованным у посетителей стало хождение по канату, в котором приняли участие почти 8 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.

«На Тверской улице завершился первый день грандиозного праздника. С 14:00 31 декабря и до 03:00 1 января здесь провели 172 спортивные программы, более 150 культурно-анимационных мероприятий и 339 мастер-классов», - говорится в сообщении

Самыми популярными среди посетителей стали тренировки по слеклайну (хождение по канату) — в них поучаствовали почти восемь тысяч детей и взрослых, и занятия керлингом (в этом виде спорта свои силы попробовали почти 1,6 тысячи гостей фестиваля). В канун Нового года и непосредственно в новогоднюю ночь более 500 гостей праздника на Тверской поиграли в хоккей, а 800 юных гостей фестиваля позанимались в детском сноуборд-парке.

Кроме того, десятки тысяч зрителей собрали популярные спортивные шоу: мототриал и сноубординг. Среди творческих занятий особой популярностью пользовались детские архитектурные мастер-классы и занятия в мастерской елочных игрушек. В интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз!» и «Клуб без дураков» поучаствовали более 800 посетителей.

Первого января праздник на Тверской улице продолжится с 11:00 до 23:00.