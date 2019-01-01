РИАМО - 1 янв. Около 8,3 миллиона человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество», в рамках которого прошло почти 4 тысячи мастер-классов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Площадки «Путешествия в Рождество» с момента открытия фестиваля посетили 8,3 миллиона человек. За это время на них было проведено 3,85 тысячи мастер-классов, в которых приняли участие более 37 тысяч человек», - говорится в сообщении.

На катке в Новопушкинском сквере гости увидели 28 спектаклей. Их посмотрели 23 тысячи гостей. Также состоялось 510 уличных театральных спектаклей, зрителями которых стали более 99 тысяч человек. Еще более 87 тысяч человек прокатились с новогодних горок.

Кроме того, пользовались популярностью и ярмарочные шале. Чаще всего в них покупали пряники, медовые десерты, елочные игрушки, продукцию из верблюжьей шерсти и многое другое.

С 31 декабря в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре города проводятся культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.

«По состоянию на 1 января, праздник на Тверской улице, Красной площади и в парке «Зарядье» посетили 930 тысяч человек. На площадках провели 145 спортивно-анимационных мероприятий, 285 мастер-классов, 132 культурно-анимационных мероприятия. В концертах приняли участие 210 артистов», - добавляется на сайте.

Проведено 88 выступлений, подготовленных совместно с театральным фестивалем «Золотая маска».

«Москвичи и гости столицы приобрели на площадках более 35 тысяч горячих блюд (супы, гарниры, мясные блюда, котлеты по-киевски, пельмени), почти 20 тысяч сэндвичей и бутербродов, около 29 тысяч сосисок и выпили свыше 110 тысяч литров напитков», - заключается в материале.