РИАМО - 1 янв. Жители и гости столицы в последний день 2018 года смогли посмотреть более 100 спектаклей, которые проходили в рамках специального проекта российской национальной премии «Золотая Маска», сообщается на сайте мэра столицы.

«На Тверской улице 31 декабря выдался по-настоящему театральным. За день в рамках специального проекта российской национальной премии «Золотая маска» москвичи и туристы посмотрели 104 представления. Их исполнили артисты самых ярких уличных театров из Москвы, Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии», - говорится в сообщении.

Показы спектаклей начались в 17:00 одновременно на всех четырех площадках праздника «Новый год моего детства» и продолжались до 03:00.

«Хитами программы первого дня стали спектакли «Снежные кристаллы» театра World of Coco из Великобритании, «Шоу волшебных великанов» в исполнении ходулистов из Евпатории, «Зимние феи» театра Teatro Pavana из Нидерландов и «Фантастическая свадьба» музыкально-театрального проекта Theater Tol (также из Нидерландов)», - добавляется в материале.

Кроме того, 1 января праздник на Тверской будет длиться с 11:00 до 23:00. Первые спектакли начнутся в 12:00, а затем показы будут идти в середине и начале каждого часа.

Новогодние гулянья на Тверской улице организованы в рамках главного московского зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 13 января. В городе работают 78 площадок, где посетителей ждут зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии.