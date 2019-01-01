РИАМО - 1 янв. За прошлый год столичную ВДНХ посетили около 30 миллионов человек, что на 5 миллионов человек больше, чем в 2017 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Популярность ВДНХ растет: в прошлом году выставку посетили 30 миллионов человек. Это на 5 миллионов больше, чем в 2017-м. Только за лето здесь побывали 12 миллионов гостей», - говорится в сообщении.

Одним из самых ярких событий уходящего года стало открытие обновленного павильона «Космос». В нем заработал крупнейший в стране космический музей — «Космонавтика и авиация».

Кроме того, в сентябре на ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград». Здесь можно обучиться 45 профессиям по шести направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. Всего за 3,5 месяца «Техноград» посетили более 50 тысяч человек.

«На центральной аллее ВДНХ открылся Дворец госуслуг. Дворец предоставляет более 180 госуслуг, которые доступны во всех районных центрах. Кроме того, здесь можно получить дополнительную услугу — государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в любом субъекте РФ. Для клиентов открыто 20 окон приема. В офисе работают 67 сотрудников. Посетить его можно в любой день с 10:00 до 22:00», - добавляется на сайте.

Летом 2018 года отреставрировали арку главного входа ВДНХ, Центральную аллею и 14 фонтанов. После 30 лет снова заработал фонтан «Золотой колос».

«Одним из самых заметных культурных событий Москвы прошлого лета стал IV международный фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ, который посетили более 1,1 миллиона человек. Масштабно отметили на ВДНХ День города. В общей сложности здесь состоялось более 70 праздничных мероприятий, а количество посетителей превысило миллион человек», - уточняется в материале.

Пользовался популярностью и проект «Знание. ВДНХ». Его лекции, мастер-классы, спектакли и кинопоказы посетили только за летний сезон около 10 тысяч человек.

В павильонах №№69 и 75 прошло около 80 мероприятий: крупнейшие государственные и международные проекты, отраслевые выставки и форумы, спортивные фестивали и городские праздники. Их посетили около 1,5 миллиона человек.

«Событием, одновременно завершающим 2018 год и дающим старт 2019-му, стало открытие «Города зимы» — комплекса для активного зимнего отдыха. Здесь жителей и гостей столицы ждет целая палитра развлечений, где каждый сможет найти занятие по душе. Традиционно же самым любимым местом зимнего отдыха на ВДНХ становятся катки, которых в этом году два — каждый со своим оригинальным оформлением и развлекательной программой. За первый месяц работы катки «Цветник» и «Ракета» посетили более 100 тысяч человек», - отмечается на сайте.

В новогодние праздники гостей ВДНХ ждет насыщенная программа: сказочные представления, выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.