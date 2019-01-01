РИАМО - 1 янв. С 11:00 вторника всех посетителей московского фестиваля «Путешествие в Рождество» приглашают посмотреть соревнования по сноуборду, поучаствовать в мастер-классах и проверить свои знания в интеллектуальных играх, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Программа первого дня 2019 года начнется в 11 часов утра и завершится в 23:00. Этой зимой «Путешествие в Рождество» может стать первым интеллектуальным фестивалем. Большой популярностью у москвичей и гостей города пользуются игры, где нужно продемонстрировать свои знания и логическое мышление. «Клуб без дураков», «Квиз, плиз» и «Что? Где? Когда?» собирают сотни участников и зрителей. В качестве ведущих выступают популярные знатоки», - говорится в сообщении.

Так, 31 декабря на Тверской несколько игр провел четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев. Первого января интеллектуальные игры начнутся в 11 часов утра. Принять участие в них могут все желающие – команды формируются из добровольцев. Ведущими по-прежнему будут известные знатоки: Ровшан Аскеров и Борис Левин.

На каждой из четырех сцен на Тверской улице выступят популярные певцы и музыканты: «Братья Грим» перенесут всех в начало 2000-х годов и споют свои самые известные песни, группа «Мираж» исполнит любимые хиты 90-х, а Владимир Захаров и группа «Рок – Острова» устроят дискотеку 80-х.

На первой площадке (Тверская 15-17, пространство между Козицким и Вознесенским переулками) в 11 часов откроется музыкальная школа, где гости фестиваля смогут не только научиться играть на духовых инструментах, но и сами их делать.

«Также на Тверской заработает «Мастерская елочных игрушек», где каждого гостя научат выдувать из стекла украшения для елки. Также все желающий смогут поучаствовать в архитектурных мастер-классах под названием «Построй новогоднюю деревню» и «Построй самый длинный новогодний мост», - добавляется в материале.

Всем любителям спорта в первый день 2019 года нужно отправляться на Моховую улицу. Там в сноуборд-парке под диджей-сеты с 11:00 до 23:00 пройдут соревнования по джиббингу Cash for tricks. Сноубордисты и ньюскул лыжники покажут свои лучшие трюки. Один из спортсменов будет признан «райдером дня» и получит ценный приз.

Первого января на Тверской улице продолжатся представления лучших зарубежных и российских коллективов, выступающих в жанре уличного театра. «Золотая Маска» подготовила более 100 спектаклей.

«В 12 часов выступит коллектив Creature Encounter из Великобритании, который сотрудничал с различными компаниями и культурными учреждениями – от делового центра в Индонезии до зоопарка «Марвелл», от открытия «Формулы 1» в Кувейте до Королевского театра «Ковент Гарден», - уточняется в сообщеннии.

В это же время на четвертой площадке (улица Охотный ряд) путешествие по Тверской начнет «Автобус чудес». Артисты театра «Черный Квадрат» увезут всех прохожих в загадочную страну и расскажут об удивительных приключениях гномов и Деда Мороза.

Начиная с 16 часов спектакли и интерактивные представления пройдут и на окружных фестивальных площадках: на площади Революции театр «Трикстер» покажет шоу «Руслан и Людмила». На Городецкой в 17:00 театр марионеток «Кукольный дом» из Санкт-Петербурга представят «Спящую Красавицу». На площадке в Черемушках артисты театра «Триумф» сыграют мюзикл «Зачарованный лес и «Снежную Королеву», а в 18:00 к гостям фестиваля придут самые главные герои Нового года: дед Мороз и Снегурочка.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.