РИАМО - 1 янв. Столичный парк Горького извинился перед посетителями за-за обрушения деревянного пешеходного моста на катке в новогоднюю ночь, пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления, сообщается на сайте парка.

На катке в парке Горького во время празднования Нового года произошла поломка: по техническим причинам произошло нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода. Все гости катка и парка находятся в безопасности: за медицинской помощью обратились 13 человек, всем оказана помощь, пострадавших с тяжелыми травмами нет.

«Команда парка приносит свои извинения всем гостям в связи с произошедшим и надеется на скорейшее выздоровление гостей, которые пострадали во время инцидента», - говорится в сообщении.

Поломка затронула несколько квадратных метров катка, эта площадка была огорожена, на остальной территории продолжился сеанс.

«Сейчас ситуация в парке полностью под контролем, мы выясняем причины произошедшего и будем держать вас в курсе событий», - уточняется в материале.

Мэр столицы Сергей Собянин высказал слова сочувствия всем пострадавшим при обрушении моста. Он уточнил, что с причинами поломки власти Москвы будут разбираться.

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